В Турции оценили потенциальные потери из-за санкций ЕС против России

РИА: анонсированный 19-й пакет санкций ЕС против РФ несет риски для Турции
true
true
true
close
Murad Sezer/Reuters

Анонсируемый 19-й пакет санкций Евросоюза (ЕС) против России влечет определенные риски для экономики Турции. Об этом РИА Новости рассказал источник в государственном финансовом секторе Турции.

«Мы пока анализируем то, с какими потерями столкнется экономика страны в случае запрета финансовых операций с российской стороной, анализируем то, какие механизмы контроля будут введены», — говорится в заявлении.

По словам источника агентства, санкции ЕС против России несут риски для турецких банков.

Турецкий политолог Энгин Озер заявил, что потенциальные санкции США против российских энергоресурсов нанесут серьезный урон по производству в Турции из-за отсутствия альтернативы поставкам из РФ.

До этого сообщалось, что ЕС хочет надавить на Венгрию и Словакию, чтобы принять 19-й пакет санкций против России, так как эти страны последовательно выступают против рестрикций в отношении РФ.

Ранее в Турции заявили о победе Путина после переговоров на Аляске.

