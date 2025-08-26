На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Германия не признает Палестину на сессии ГА ООН

Мерц: условия для признания Палестины пока не выполнены
Shutterstock/Volodymyr TVERDOKHLIB

Германия не признает государственность Палестины, несмотря на позицию некоторых своих партнеров. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, передает ТАСС.

«Мы не присоединимся к этой инициативе. Мы считаем, что условия для признания государственности [Палестины] ни в коей мере не выполнены. События последних дней и часов не изменили нашу позицию по этому вопросу», — сказал он.

Мерц добавил, что власти Германии не собираются признавать Палестину и на сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

До этого французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция официально признает государство Палестина на заседании ГА ООН в сентябре. Он добавил, что «насущная необходимость сегодня — положить конец войне в Газе и оказать помощь гражданскому населению».

В конце июля посол Палестины в Австрии и постоянный наблюдатель при Организации Объединенных Наций в Вене Салах Абдель Шафи заявил, что Палестина ожидает увеличения количества стран, которые признают ее как государство, а также рассчитывает на усиление давления на Израиль.

Ранее в Палестине выразили надежду на признание независимости страны Трампом.

