НАТО стало экономить на поставках ракет Украине

Аналитик Степанов заявил, что НАТО экономит на поставках ракет Украине
U.S. Marines/Global Look Press

В НАТО начали понимать нецелесообразность поставок дорогих вооружений Украине. Об этом заявил военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов, передает ТАСС.

«Сейчас Пентагон и НАТО в целом начинают считать и понимать, что в настоящий момент повышенный расход дорогостоящих высокоточных систем в интересах обеспечения выживаемости киевского режима не совсем целесообразен», — подчеркнул он.

К примеру, отметил эксперт, на Западе уже понимают, что английские ракеты Storm Shadow слишком дорогие для ослабленных ВСУ.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты больше не тратят деньги на Украину.

В конце июля Трамп сообщил, что США и ЕС заключили соглашение, согласно которому европейские страны будут оплачивать 100% стоимости всего военного оборудования. Глава Белого дома подчеркнул, что большая часть вооружения пойдет на Украину. Деньги, полученные от Европы, США планируют тратить на свои оборонные компании. Трамп отметил, что подобную сделку необходимо было заключить с Европой еще три года назад.

Ранее на Западе назвали гарантии безопасности Киеву «пустой тратой времени и плодом фантазии».

