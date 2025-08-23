В России заявили, что Украина может нарушить обязательство не вступать в НАТО

Губернатор Сальдо: Украина может нарушить обещание на вступать в НАТО

Украина может в рамках мирного соглашения дать обещание не вступать в НАТО, однако Киев может нарушить свои обязательства. Об этом ТАСС заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Украина нам может пообещать, что она не будет нарушать мирное соглашение. <…> Но это не значит, что это 100%», — подчеркнул он.

По мнению главы региона, Москве нужно быть готовой «к любым вариантам развития событий» по Украине.

18 августа президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social призвал украинского лидера Владимира Зеленского отказаться от идеи вступления его страны НАТО, а также притязаний на Крым. По словам главы Белого дома, если Зеленский это сделает, то сможет «почти немедленно» завершить конфликт Украины и России.

В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Зеленский отверг все предложения Трампа по урегулированию конфликта во время встречи в Белом доме. По словам министра, украинский президент «сказал нет всему», в частности, отказу от членства в НАТО и обсуждению территориальных уступок.

Ранее Зеленский назвал четыре страны, которые не хотят видеть Украину в НАТО.