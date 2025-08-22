На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Румынский город разорвал побратимство с Кишиневом

Мэр румынских Ясс Кирика приостановил побратимские отношения с Кишиневом
Brenik/Shutterstock/FOTODOM

Мэр румынского города Яссы Михай Кирика разорвал побратимские связи с молдавской столицей Кишиневом из-за того, что его глава Ион Чебан якобы имеет «сложные связи» с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

«В случае с господином Чебаном уже давно документированы сложные связи с представителями Российской Федерации. Для Румынии крайне важно ограничить такого рода влияние на нашей территории», — заявил Кирика.

Отмечается, что такое же решение недавно приняли власти другого города в Румынии — Фокшаны.

Ион Чебан — является одним из самых известных политиков Молдавии, находящихся в оппозиции к правящей партии и президенту Майе Санду. В начале 2025 года он выступил одним из инициаторов создания политического блока «Альтернатива», объединившего «Движение национальной альтернативы», Партию развития и объединения Молдавии (ПРОМ), «Гражданский конгресс» и команду экс-кандидата в президенты Александра Стояногло.

В апреле Чебан призывал депутатов правящей партии уйти в отставку.

Ранее сообщалось, что молдавская оппозиция начала кампанию гражданского неповиновения.

