На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лукашенко рассказал, как Трамп был вынужден ему перезванивать

БелТА: Лукашенко рассказал, как Трамп перезванивал ему из-за сбоя связи
true
true
true
close
РИА Новости/AP

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что президенту США Дональду Трампу пришлось перезванивать ему во время телефонного разговора, так как связь прервалась. Об этом сообщает агентство «БелТА».

По словам Лукашенко, беседа возобновилась с его шутки о том, что в разговор якобы вмешались «враги». Агентство отметило, что в ходе диалога затрагивались вопросы предстоящих переговоров Трампа и президента России Владимира Путина на Аляске, а также контактов представителей США в Минске.

До этого белорусский лидер заявил, что Трамп его смог удивить. Лукашенко подчеркнул, что глава Белого дома «классно сыграл свою роль посредника» в украинском конфликте вопреки ожиданиям.

Также Лукашенко выразил мнение, что конкретных договоренностей на встрече Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске не могло быть достигнуто, поскольку встречались не стороны конфликта. По его словам, американскому лидеру на этих переговорах было важно узнать позицию России, что он и сделал.

Ранее Тихановская попросила Трампа не восстанавливать отношения с Лукашенко.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами