Лукашенко рассказал, как Трамп был вынужден ему перезванивать

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что президенту США Дональду Трампу пришлось перезванивать ему во время телефонного разговора, так как связь прервалась. Об этом сообщает агентство «БелТА».

По словам Лукашенко, беседа возобновилась с его шутки о том, что в разговор якобы вмешались «враги». Агентство отметило, что в ходе диалога затрагивались вопросы предстоящих переговоров Трампа и президента России Владимира Путина на Аляске, а также контактов представителей США в Минске.

До этого белорусский лидер заявил, что Трамп его смог удивить. Лукашенко подчеркнул, что глава Белого дома «классно сыграл свою роль посредника» в украинском конфликте вопреки ожиданиям.

Также Лукашенко выразил мнение, что конкретных договоренностей на встрече Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске не могло быть достигнуто, поскольку встречались не стороны конфликта. По его словам, американскому лидеру на этих переговорах было важно узнать позицию России, что он и сделал.

Ранее Тихановская попросила Трампа не восстанавливать отношения с Лукашенко.