Замглавы МИД России встретился с послом КНР

МИД РФ: Рябков обсудил с послом КНР переговоры с США по украинскому вопросу

Замглавы МИД России Сергей Рябков провел встречу с китайским послом в РФ Чжан Ханьхуэй, в ходе которой обсуждался ход дискуссий с США по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе российского дипведомства.

«Обсужден ход дискуссий с участием США по проблематике украинского урегулирования», — говорится в сообщении.

16 августа портал Axios со ссылкой на источник сообщил, что президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с американским лидером Дональдом Трампом выразил готовность обсуждать гарантии безопасности для Украины. При этом российский лидер упомянул КНР в качестве одной из них.

После этого Зеленский заявил, что Киев выступает против включения Пекина в число гарантов безопасности. По его словам, КНР якобы поддерживает РФ в вооруженном конфликте. Глава государства подчеркнул, что Украине не нужны гаранты, которые ей не помогают.

По словам официального представителя министерства иностранных дел КНР Мао Нин, Пекин считает, что все стороны должны содействовать политическому урегулированию украинского конфликта в соответствии с концепцией всеобъемлющей безопасности.

Ранее китайские эксперты оценили перспективы КНР стать гарантом безопасности для Украины.