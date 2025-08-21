СМИ: Россия открыта для гарантий безопасности Украине «по типу статьи 5» НАТО

Россия открыта к принятию гарантий безопасности Украине по типу статьи 5 договора о создании НАТО, где говорится о коллективной обороне альянса. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Представители Белого дома заявили, что президент России Владимир Путин открыт для гарантий безопасности для Киева в стиле «статьи 5», которая является отсылкой к обязательствам НАТО по коллективной обороне», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что Кремль публично не подтвердил, что Путин взял на себя такое обязательство.

19 августа в пресс-службе премьер-министра Великобритании Кира Стармера сообщили, что в ходе виртуальной встречи «коалиции желающих» затрагивалась тема отправки войск европейских стран на Украину в рамках гарантий безопасности в случае прекращения боевых действий.

Уточнялось, что желание продолжать поддержку Украины выразили не только европейские страны, но и лидеры Канады, Японии, Турции и Новой Зеландии. При этом министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что далеко не все страны из «коалиции желающих» готовы на это и есть государства, которые никоим образом не хотят своего военного присутствия на Украине, подчеркнув, что Польша не намерена направлять своих военных.

