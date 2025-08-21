На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Польша отказалась дать дополнительные гарантии безопасности Украине

Польша не готова предоставить дополнительные гарантии безопасности Украине
Polska Agencja Prasowa/Global Look Press

Единственное, чем может помочь Варшава Украине — логистической поддержкой союзников по «коалиции желающих». Об этом заявил журналистам глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш, передает ТАСС.

Польских военных на территорию Украины отправлять не планируется, отметил министр. По его словам, Польша должна создать инфраструктурное заплечье и поддержку для союзнических войск на территории Польши, защитить восточный фланг НАТО. Как отметил Косиняк-Камыш, ключевым в плане гарантий безопасности для Украины представляется готовность США их обеспечить.

До этого Кабмин Польши заявлял, что работа над предоставлением гарантий безопасности Украине пока находится на стадии туманных заявлений.

Финляндия также отказалась отправлять военный контингент на Украину. Глава комитета по иностранным делам парламента Финляндии Йоханнес Коскинен ранее заявил, что Киеву будет предоставлен только технический персонал и эксперты.

Ранее около десятка стран заявили о готовности отправить войска на Украину.

