ЕС отменит пошлины на все промышленные товары из США

Европейский союз (ЕС) планирует отменить пошлины, действовавшие в отношении промышленных товаров из Соединенных Штатов Америки. Об этом говорится в совместном заявлении ЕС и США о рамочном соглашении «О взаимной, справедливой и сбалансированной торговле», опубликованном на сайте Белого дома.

«Европейский союз намерен отменить тарифы на все промышленные товары из США и предоставить преференциальный доступ на рынки для широкого спектра американских морепродуктов и сельскохозяйственных товаров», — говорится в документе.

В заявлении отмечается, что ЕС предоставит преференциальный доступ, в том числе, получат обработанные пищевые продукты, орехи, свежие и переработанные фрукты и овощи, соевое масло, свинина и так далее.

Из этого же заявления следует, что США ограничат пошлины в размере 15% с части автомобилей, авиационной продукции, природных ресурсов и непатентованных фармацевтических препаратов из ЕС с 1 сентября.

28 июля США и ЕС заключили торговую сделку, в рамках которой Брюссель обязался закупить американские энергоносители на сумму $750 млрд, а также увеличить инвестиции из Европы в США на $600 млрд и покупать американское оружие. Взамен Вашингтон пообещал вдвое снизить пошлины на европейские товары — с 30% до 15%.

Ранее Трамп пригрозил ЕС повысить пошлины до 35%.