ЕС отменит пошлины на все промышленные товары из США

ЕС планирует отменить пошлины на все американские промышленные товары
true
true
true
close
Global Look Press

Европейский союз (ЕС) планирует отменить пошлины, действовавшие в отношении промышленных товаров из Соединенных Штатов Америки. Об этом говорится в совместном заявлении ЕС и США о рамочном соглашении «О взаимной, справедливой и сбалансированной торговле», опубликованном на сайте Белого дома.

«Европейский союз намерен отменить тарифы на все промышленные товары из США и предоставить преференциальный доступ на рынки для широкого спектра американских морепродуктов и сельскохозяйственных товаров», — говорится в документе.

В заявлении отмечается, что ЕС предоставит преференциальный доступ, в том числе, получат обработанные пищевые продукты, орехи, свежие и переработанные фрукты и овощи, соевое масло, свинина и так далее.

Из этого же заявления следует, что США ограничат пошлины в размере 15% с части автомобилей, авиационной продукции, природных ресурсов и непатентованных фармацевтических препаратов из ЕС с 1 сентября.

28 июля США и ЕС заключили торговую сделку, в рамках которой Брюссель обязался закупить американские энергоносители на сумму $750 млрд, а также увеличить инвестиции из Европы в США на $600 млрд и покупать американское оружие. Взамен Вашингтон пообещал вдвое снизить пошлины на европейские товары — с 30% до 15%.

Ранее Трамп пригрозил ЕС повысить пошлины до 35%.

