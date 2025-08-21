Лавров выразил надежду, что «заговор» Европы по подрыву саммита России и США провалится

Лавров: Россия надеется, что заговор Европы против саммита на Аляске провалится

Российские власти надеются, что заговор Европы по подрыву усилий саммита на Аляске в устранении первопричин украинского кризиса путем игнорирования интересов Москвы провалится. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе брифинга по итогам встречи с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром, передает ТАСС.

По его словам, зарубежные аналитики и обозреватели, описывая нынешнюю обстановку, говорят, что цель Европы — перебить повестку дня, которая ориентируется на устранение первопричин конфликта на Украине и якобы достижения таким способом устойчивого урегулирования. Лавров добавил, что европейские представители пытаются перевести все в плоскость обеспечения гарантиями безопасности Украины без участия России.

«И вообще, путем игнорирования российских интересов и выпячивая необходимость защитить Украину от будущих нападений», — добавил глава МИД.

Он выразил надежду, что этот план провалится и российская сторона продолжит следовать курсу, который согласовали президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп.

В ходе пресс-конференции Лавров добавил, что российский лидер Владимир Путин готов к встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским только при условии, что все вопросы, требующие обсуждения, будут хорошо проработаны.

Ранее Лавров обвинил «коалицию желающих» в попытке подорвать мирный процесс по Украине.