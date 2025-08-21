На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лавров прокомментировал вопрос о легитимности руководства Украины

Лавров: вопрос о легитимности киевской власти встанет при подписании соглашений
Alexander Zemlianichenko/Pool/Reuters

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что если дело дойдет до подписания договоренностей с украинским руководством, вновь станет актуальным вопрос о его легитимности. Об этом сообщает РИА Новости.

«Когда и если дело дойдет до подписания будущих договоренностей, то будет решен вопрос о легитимности персоны, которая будет подписывать эти договоренности с украинской стороны», — заявил дипломат в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром.

Напомним, полномочия президента Украины Владимира Зеленского истекли в мае 2024 года после пятилетнего пребывания на посту главы государства. После этого, согласно конституции, следовало назначить новые выборы, однако это не было сделано из-за военного положения.

В конце мая 2025-го глава МИД Сергей Лавров заявил, что Зеленский потерял свою легитимность, поэтому его сменщики могут не признать заключенное соглашение между РФ и Украиной, если украинский президент его подпишет.

Министр отметил, что президент России Владимир Путин «очень четко изложил оценку степени легитимности Зеленского». По словам российского лидера, на этот вопрос должна ответить политическая и правовая система самой Украины, поскольку в их конституции «есть всякие варианты».

Ранее экс-премьер России объяснил, как легитимизироваться Зеленскому.

