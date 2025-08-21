Глава минфина США заявил, что Путин задержался на 15 минут из-за звонка Трампа

Глава минфина США Скотт Бессент в эфире Fox Business поделился деталями звонка президента Дональда Трампа российскому коллеге Владимиру Путину.

Министр финансов напомнил, что во время переговоров в Белом доме с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Москве уже была ночь. Когда Трамп дал знать Путину, что может позвонить или отправить сообщение, тот ответил: «Хорошо, я задержусь еще на 15 минут, или вы можете позвонить завтра».

По мнению Бессента, лидер РФ хотел, чтобы с ним связались тем вечером: ему «не терпелось услышать», что скажет американский политик.

Во время переговоров с Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме 18 августа Трамп сделал паузу, чтобы провести телефонный разговор с Путиным. Как рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков, беседа продолжалась около 40 минут и носила «откровенный, конструктивный характер». Американский президент проинформировал Путина о своих консультациях с Киевом и европейскими партнерами, а также изложил позицию Вашингтона относительно будущего мирного процесса.

Ранее вице-президент США охарактеризовал Путина.