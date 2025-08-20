Россия ввела ответные санкции против Великобритании

Россия ввела ответные санкции против 21 подданного Великобритании. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В МИД рассказали, что приняли данное решение «в ответ на продолжающийся конфронтационный курс Лондона». Российская сторона включила в «стоп-лист» ряд представителей СМИ, неправительственных организаций, консалтинговых структур и экспертного сообщества Великобритании.

«В их числе лица, распространяющие дезинформацию и голословные обвинения в адрес России в контексте СВО и осуществляющие враждебную лоббистскую деятельность, в том числе ратующие за ужесточение антироссийской политики Запада и усиление поддержки киевского режима», — подчеркнули в МИД.

20 августа Великобритания расширила антироссийский санкционный режим на восемь позиций.

В новый санкционный список попали киргизские компании Grinex, Tengricoin, Old vector, ООО «Капитал Банк Центральной Азии» и его директор, гражданин Киргизии Кантемир Чалбаев, а также еще один гражданин республики.

Ранее Россия обвинила Британию в попытках помешать урегулированию на Украине.