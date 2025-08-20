На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россия ввела ответные санкции против Великобритании

МИД: Россия ввела ответные санкции против 21 подданного Великобритании
true
true
true
close
Алексей Куденко/РИА Новости

Россия ввела ответные санкции против 21 подданного Великобритании. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В МИД рассказали, что приняли данное решение «в ответ на продолжающийся конфронтационный курс Лондона». Российская сторона включила в «стоп-лист» ряд представителей СМИ, неправительственных организаций, консалтинговых структур и экспертного сообщества Великобритании.

«В их числе лица, распространяющие дезинформацию и голословные обвинения в адрес России в контексте СВО и осуществляющие враждебную лоббистскую деятельность, в том числе ратующие за ужесточение антироссийской политики Запада и усиление поддержки киевского режима», — подчеркнули в МИД.

20 августа Великобритания расширила антироссийский санкционный режим на восемь позиций.

В новый санкционный список попали киргизские компании Grinex, Tengricoin, Old vector, ООО «Капитал Банк Центральной Азии» и его директор, гражданин Киргизии Кантемир Чалбаев, а также еще один гражданин республики.

Ранее Россия обвинила Британию в попытках помешать урегулированию на Украине.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами