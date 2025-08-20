В Азербайджане оценили заслуги Трампа и захотели углубить отношения с США

Азербайджан хочет углубить отношения с США после подписания мирной декларации с Арменией при посредничестве американского президента Дональда Трампа. Об этом заявил посол республики в Соединенных Штатах Хазар Ибрагим в интервью Axios.

По словам посла, власти Азербайджана хотят дальше развивать отношения с США во всех сферах, в том числе политической, оборонной и экономической.

«Давайте откроем новую страницу. Давайте работать вместе, и пусть развиваются не только армяно-азербайджанские, но и азербайджано-американские отношения», — сказал дипломат.

Также Ибрагим выразил уверенность, что Трамп заслуживает Нобелевской премии мира на 101%. Он указал на то, что за шесть месяцев своего президентства глава Белого дома сделал то, что остальным не удавалось 30 лет.

8 августа лидеры Армении, Азербайджана и США подписали в Вашингтоне совместную декларацию. Помимо прочего, документ предусматривает открытие «маршрута Трампа» — коридора, который свяжет Азербайджан с Нахичеванью через армянскую территорию и будет контролироваться США.

Кроме того, как заявил Трамп, в рамках достигнутых в Белом доме договоренностей Ереван и Баку взяли на себя обязательства навсегда остановить боевые действия и уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга.

Ранее Трамп выразил уверенность, что Армения и Азербайджан станут друзьями на долгое время.