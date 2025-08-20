Сырский рассказал о самых горячих направлениях в Донбассе

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что самыми горячими направлениями в Донбассе являются Покровское, Добропольское и Новопавловское. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

«Самыми горячими направлениями остаются Покровское, Добропольское и Новопавловское. Также противник усиливает давление на севере Донетчины, на Лиманском направлении», — написал Сырский.

Главком ВСУ подчеркнул, что украинские подразделения ведут «тяжелые оборонительные бои» против превосходящих сил ВС РФ.

До этого он заявлял, что даже если между Москвой и Киевом будет заключено какое-либо мирное соглашение, Украина все равно должна готовиться к войне с Россией. Он выразил уверенность в «мудрости и профессионализме» дипломатов, однако заявил, что всегда нужно быть готовыми к новому конфликту. Россия, по мнению Сырского, может напасть в любое время.

По его словам, боевые действия могут «продолжиться в любое время» и угроза для республики сохраняется.

Ранее Трамп оценил военную мощь России.