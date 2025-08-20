На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лавров обвинил Европу в деградации дипломатии после слов Каллас о России

Лавров назвал заявления Каллас о России деградацией внешнеполитических методов
Евгений Биятов/РИА Новости

Заявления главы евродипломатии Каи Каллас о том, что Евросоюз не доверяет никаким договоренностям с Россией, являются деградацией внешнеполитических методов. Такое мнение выразил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции, пишет ТАСС.

Он отметил, что Кая Каллас, являясь главным дипломатом в Евросоюзе, заявила, что Европа продолжит поддерживать Вооруженные силы Украины (ВСУ), а также санкции против России, независимо от достигнутых договоренностей.

«Но это не дипломатия, это уже деградация внешнеполитических методов, которые, по сути дела, у Евросоюза сводятся исключительно к санкциям», — прокомментировал слова Каллас Лавров.

До этого Кая Каллас заявила, что Россия якобы намеренно затягивает переговоры и призвала «давить» на РФ, чтобы принудить ее к миру. Глава евродипломатии сказала, что ЕС будет работать с Украиной и США, чтобы «российская агрессия» не достигла успеха, и чтобы мир был устойчивым.

Каллас подчеркнула, что Европа будет и дальше поддерживать Украину и уже начала работу над 19-м пакетом антироссийских санкций. По мнению евродипломата, первопричина конфликта заключается якобы «в империалистической внешней политике России, а не в вымышленном дисбалансе в европейской архитектуре безопасности».

Ранее в Госдуме отреагировали на слова Каллас о недоверии России и поддержке ВСУ.

