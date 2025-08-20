Россияне оценили итоги встречи Путина и Трампа на Аляске

Большинство россиян (68%) считают, что президентам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу удалось достичь взаимопонимания на встрече на Аляске 15 августа. Об этом свидетельствуют результаты опроса Новости Mail, которые есть у «Газеты.Ru».

«49% респондентов считают, что президентам России и США скорее удалось достичь взаимопонимания во время переговоров на Аляске, 19% полагают, что взаимопонимание было точно достигнуто», — говорится в результатах исследования.

При этом 28% опрошенных считают, что взаимопонимания между лидерами не было на Аляске. Еще 5% затруднились с ответом.

Кроме того, более половины россиян (54%) отметили, что отношения между РФ и США после саммита на Аляске изменятся в лучшую сторону. 40% респондентов полагают, что они не изменятся.

В пятницу, 15 августа, президенты России и США впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания соглашений.

Они обсуждали ключевые вопросы: прекращение конфликта на Украине, перспективы контроля над ядерными вооружениями и восстановление двусторонних контактов в экономике и безопасности.

Трамп по итогам саммита заявил о начале подготовки трехсторонней встречи лидеров России, Украины и США. В свою очередь, Путин пригласил Трампа в Москву.

Ранее Трамп назвал Россию могучей державой и дал совет Украине.