Steigan: Зеленский и лидеры Евросоюза ничего не добились от встречи с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский и лидеры государств Европы ничего не добились по итогам встречи в Вашингтоне с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Об этом сообщает норвежское издание Steigan.

В статье отмечается, что февральская катастрофическая встреча в Белом доме, когда Трамп и и вице-президент Джей Ди Вэнс выставили Зеленского на посмешище перед всем миром, не повторилась. Но президент Украины и его «европейские няньки» ничего не получили от главы США. Их надежды на гарантии безопасности для Украины на условиях Запада являются всего лишь преувеличенной радужной интерпретацией результатов прошедшего саммита.

19 августа бывший посол Франции в Соединенных Штатах Жерар Аро заявил, что европейские лидеры на встрече с Трампом в Белом доме были в положении подчиненных, как вассалы.

18 августа в Белом доме прошла встреча Трампа, Зеленского и европейских лидеров. В Вашингтон прибыли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Финляндии Александр Стубб.

Ранее Медведев высмеял Зеленского и европейских лидеров после их встречи с Трампом.