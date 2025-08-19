На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Белом доме назвали рецепт хорошей сделки по Украине: «Остаться немного недовольными»

Для заключения хорошей сделки по Украине обе стороны конфликта должны остаться немного недовольными. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, чьи слова приводит РИА Новости.

«Чтобы заключить хорошую сделку, обеим сторонам придется разойтись немного недовольными», — заявила представитель Белого дома.

До этого Дональд Трамп по итогам переговоров с Владимиром Зеленским и лидерами Европы дал интервью Fox News, в котором заявил, что Украина не сможет вернуть Крым и вступить в НАТО. При этом, по его словам, в случае заключения сделки Киев «получит много земли» и гарантии безопасности.

Также американский лидер сообщил, что пытается организовать встречу президентов РФ и Украины — сам он в ней участвовать не будет, но готов к «трехсторонке» после. Главные заявления президента США — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в команде Трампа назвали приглашение Путина на Аляску «демонстрацией силы».

