На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Фицо заявил, что Трамп показал путь к миру на Украине

Фицо: сожалею, что в ЕС ждали Трампа, чтобы он показал путь к миру на Украине
true
true
true
close
Darko Vojinovic/AP

Путь к миру на Украине показал президент США Дональд Трамп. Об этом на своей странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

«Выражаю сожаление, что мы в ЕС должны были ждать [появления на политической арене] Дональда Трампа, чтобы он нам продемонстрировал путь, ведущий к миру», — заявил он.

По словам премьера, вопрос украинского урегулирования не продвинется вперед без обсуждения территориальных изменений. Фицо подчеркнул, что настроен скептически по поводу принятия дальнейших санкций против России

Он добавил, что поддерживает мирное урегулирование, а также реализацию планов вступления Украины в Евросоюз, но против ее принятия в НАТО. Премьер отметил, что РФ является «атомной державой», которую нельзя победить в обычной войне.

Фицо выразил заинтересованность в нормализации отношений с украинской стороной.

До этого Трамп заявил, что хочет заключить соглашение о мире на трехсторонней встрече, если переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского «сложатся».

Ранее Трамп дал Зеленскому совет для достижения мирного урегулирования.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами