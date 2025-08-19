Фицо: сожалею, что в ЕС ждали Трампа, чтобы он показал путь к миру на Украине

Путь к миру на Украине показал президент США Дональд Трамп. Об этом на своей странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

«Выражаю сожаление, что мы в ЕС должны были ждать [появления на политической арене] Дональда Трампа, чтобы он нам продемонстрировал путь, ведущий к миру», — заявил он.

По словам премьера, вопрос украинского урегулирования не продвинется вперед без обсуждения территориальных изменений. Фицо подчеркнул, что настроен скептически по поводу принятия дальнейших санкций против России

Он добавил, что поддерживает мирное урегулирование, а также реализацию планов вступления Украины в Евросоюз, но против ее принятия в НАТО. Премьер отметил, что РФ является «атомной державой», которую нельзя победить в обычной войне.

Фицо выразил заинтересованность в нормализации отношений с украинской стороной.

До этого Трамп заявил, что хочет заключить соглашение о мире на трехсторонней встрече, если переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского «сложатся».

Ранее Трамп дал Зеленскому совет для достижения мирного урегулирования.