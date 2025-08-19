Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Египта

Лавров обсудил с главой МИД Египта конфликт в Газе, а также саммит РФ и США

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с египетским коллегой Бадром Абдель Аты конфликт в Палестине, а также итоги российско-американского саммита на Аляске. Об этом сообщили в пресс-службе российского МИД.

«Министры провели обстоятельный обмен мнениями по актуальной ближневосточной проблематике с акцентом на ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в ходе разговора была подчеркнута необходимость прекращения боевых действий в секторе Газа и обеспечения гуманитарной помощи палестинскому анклаву.

Сообщается, что Лавров также проинформировал главу МИД Египта о результатах саммита России и США, состоявшегося на Аляске 15 августа. Напомним, в рамках встречи президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин говорили почти три часа в присутствии глав внешнеполитических ведомств и своих помощников. Одной из главных тем переговоров стало урегулирование конфликта на Украине.

