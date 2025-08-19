Фидан и Рубио обсудили саммиты по Украине

Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил с госсекретарем США Марко Рубио саммиты на Аляске и в Вашингтоне по урегулированию конфликта на Украине. Турецкий министр заявил о готовности страны оказать поддержку для достижения мира, пишет РИА Новости.

«Обсуждались шаги, которые могут быть предприняты в предстоящий период для прекращения войны между Россией и Украиной. Министр Фидан подтвердил, что Турция готова оказать всевозможную поддержку для достижения справедливого и прочного мира», — сказал источник агентства в турецком внешнеполитическом ведомстве.

15 августа на Аляске Путин и Трамп провели переговоры в узком формате. Они говорили почти три часа в присутствии глав внешнеполитических ведомств и своих помощников. Одной из главных тем переговоров стало урегулирование украинского кризиса. По словам американского лидера, в ходе переговоров мирного урегулирования по Украине достичь не удалось, однако существуют значительные шансы добиться урегулирования в будущем.

18 августа в Белом доме прошла встреча Трампа, Зеленского и европейских лидеров. В Вашингтон прибыли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Финляндии Александр Стубб.

Глава Белого дома обсудил с Киевом и Европой опции по урегулированию конфликта на Украине, а также возможность проведения трехстороннего саммита США — Россия — Украина.

Ранее в Турции заявили, что рассчитывают на мир на Украине после саммита Путина и Трампа.