МИД Израиля назначил нового посла в России

Израиль назначил Одеда Йосефа заместителем генерального директора министерства иностранных дел и послом в России. Об этом сообщила пресс-служба израильского внешнеполитического ведомства.

«Комитет по назначениям глав зарубежных дипломатических представительств МИД Израиля во главе с министром иностранных дел Гидеоном Сааром принял решение назначить Одеда Йосефа послом Израиля в Российской Федерации. Одед Йосеф занимает в настоящее время должность заместителя генерального директора и руководителя Департамента Ближнего Востока МИД Израиля», — сказано в заявлении.

Йосеф работал послом в Кении, а до этого служил в израильских посольствах в Москве, Вашингтоне и Сингапуре. Его кандидатура в ближайшее время будет направлена на утверждение правительством.

Назначение Йосефа послом Израиля в России произошло после ухода Симоны Гальперин, которая занимала эту должность с мая 2023 года. По информации министерства иностранных дел Израиля, Гальперин вскоре станет главой европейского департамента МИД, завершив свою миссию в Москве досрочно в октябре текущего года.

Ранее Россия разрешила гражданам посещать Израиль.