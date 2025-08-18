Трамп встретил Зеленского у Белого дома

Президент США Дональд Трамп встретил украинского коллегу Владимира Зеленского у Белого дома. Трансляцию со встречи двух лидеров ведет платформа C-SPAN.

На видеокадрах с места событий видно, что американский лидер вышел из западного крыла Белого дома. После этого к Трампу подъехал автомобиль, из которого вышел Зеленский. Главы государств пожали друг другу руки и направились внутрь.

18 августа в Белом доме должна состояться встреча Трампа и Зеленского. Это будут их первые личные переговоры после скандала в Белом доме во время совместной пресс-конференции в феврале.

В Вашингтон также прибыли глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Финляндии Александр Стубб.

По данным газеты Bild, Трамп сперва примет Зеленского наедине, после чего к ним присоединятся лидеры стран ЕС.

Перед визитом в Вашингтон Зеленский заявил, что готов обсуждать территориальный вопрос в контексте урегулирования конфликта на Украине только на трехсторонней встрече с участием Путина и Трампа. При этом он снова повторил, что конституция Украины не позволяет идти на территориальные уступки.

«Газета.Ru» следит за развитием событий онлайн.

Ранее генсек НАТО и глава ЕК прибыли в Белый дом.