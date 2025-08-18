Спецпредставитель Трампа по Украине провел переговоры с генсеком НАТО

Келлог встретился с генсеком НАТО Рютте перед переговорами Трампа с Зеленским

Спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог провел переговоры с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, прибывшим в Вашингтон, чтобы принять участие во встрече президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Об этом Келлог сообщил в соцсети X.

«Отличные переговоры с генсеком НАТО Марком Рютте, постпредом США при НАТО Мэттью Уитакером и нашей командой перед тем, как Трамп встретится сегодня с Зеленским», — написал он.

18 августа в Белом доме должны состояться переговоры президентов США и Украины. Трамп заявил, что Зеленский может «почти сразу» завершить конфликт с РФ, если признает Крым российским и откажется от вступления в НАТО. В преддверии встречи в Белом доме эксперты предупреждают о риске нового скандала между лидерами, подробности – в материале «Газеты.Ru».

В Вашингтон также прибудут глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Финляндии Александр Стубб.

Ранее стало известно, где Трамп будет обсуждать Украину с лидерами ЕС и НАТО.