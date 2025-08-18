На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Во Франции заявили, что Трамп назвал Крым российским

Французский политик Филиппо: Трамп признал Крым российским
Сергей Булкин/РИА Новости

Президент США Дональд Трамп признал Крым за Россией, призывая президента Украины Владимира Зеленского отказаться от полуострова. Такое мнение высказал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х.

По словам политика, глава Белого дома за несколько часов до встречи с Зеленским и европейскими лидерами оказывает на них давление.

«Он (Трамп) также подтверждает: Крым официально принадлежит России», — написал Филиппо.

Трамп после переговоров с президентом России Владимиром Путиным на Аляске заявил, что Зеленский может «почти сразу» завершить российско-украинский конфликт, если признает Крым российским и откажется от вступления в НАТО. Украинский лидер при этом напомнил, что конституция его страны запрещает любые территориальные уступки, а урегулирование не может происходить за счет Крыма и Донбасса.

Президент США 18 августа примет Зеленского и европейских лидеров в Белом доме. Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что стороны будут обсуждать гарантии безопасности для Украины.

Ранее в США призвали Трампа быть жестче с Европой для скорейшего мира.

