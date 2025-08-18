Во Франции заявили, что Трамп назвал Крым российским

Президент США Дональд Трамп признал Крым за Россией, призывая президента Украины Владимира Зеленского отказаться от полуострова. Такое мнение высказал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х.

По словам политика, глава Белого дома за несколько часов до встречи с Зеленским и европейскими лидерами оказывает на них давление.

«Он (Трамп) также подтверждает: Крым официально принадлежит России», — написал Филиппо.

Трамп после переговоров с президентом России Владимиром Путиным на Аляске заявил, что Зеленский может «почти сразу» завершить российско-украинский конфликт, если признает Крым российским и откажется от вступления в НАТО. Украинский лидер при этом напомнил, что конституция его страны запрещает любые территориальные уступки, а урегулирование не может происходить за счет Крыма и Донбасса.

Президент США 18 августа примет Зеленского и европейских лидеров в Белом доме. Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что стороны будут обсуждать гарантии безопасности для Украины.

Ранее в США призвали Трампа быть жестче с Европой для скорейшего мира.