Путин рассказал президенту ЮАР об основных итогах переговоров РФ и США на Аляске

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, в котором рассказал ему об основных итогах переговоров с президентом США Дональдом Трампом на Аляске. Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля.

В свою очередь Рамафоса выразил поддержку дипломатическим усилиям, направленным на мирное урегулирование российско-украинского конфликта, отметили в Кремле.

В ходе телефонного разговора лидеры двух стран подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее развитие российско-южноафриканского партнерства, а также тесное взаимодействие России и ЮАР на международных площадках.

15 августа Путин и Трамп впервые за семь лет провели полноформатную встречу на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Она завершилась заявлениями о «существенном прогрессе», но без подписания каких-либо соглашений. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

18 августа спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф заявил, что США и Россия согласовали надежные гарантии безопасности для Украины, которые, по его словам, стали «переломными». Уиткофф также отметил, что российская сторона пошла на уступки по пяти областям Украины и согласилась «не захватывать всю Украину целиком».

Ранее политолог назвал возможную причину отмены обеда Путина и Трампа на Аляске.