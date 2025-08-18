Дмитриев: глубинное государство и разжигатели войны не хотят мира на Украине

Глубинному государству и разжигателям войны не нужен мир на Украине, от них стоит ожидать саботажа мирного плана США. Об этом на своей странице в соцсети X написал глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Глубинное государство и поджигатели войны не хотят мира на Украине — они потеряют власть и деньги», — заявил он.

По словам Дмитриева, они будут пресекать реальный мирный план администрации президента США Дональда Трампа.

До этого премьер-министр Италии Джорджа Мелони на виртуальной встрече «коалиции желающих» выступила против предложения президента Франции Эммануэля Макрона по отправке на Украину миротворческого военного контингента из стран Европы.

18 августа Трамп заявил, что украинский лидер может «почти сразу» завершить конфликт с РФ, если признает Крым российским и откажется от вступления в НАТО.

Ранее в Британии заявили, что Украина «выживет» без Донбасса.