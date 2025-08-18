Глава МИД Германии призвал усилить давление на Россию

Министр иностранных дел Германии Йохан Вадепуль в преддверии встречи президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа призвал усилить давление на Россию, включая увеличение помощи Украине, чтобы заставить Москву пойти на уступки ради «справедливого и прочного мира». Об этом он заявил во время выступления в Токио, передает Reuters.

«Вероятно, не будет преувеличением сказать, что весь мир смотрит на Вашингтон. Надежные гарантии безопасности имеют решающее значение, поскольку Украина должна быть в состоянии эффективно защищать себя даже после прекращения огня и заключения мирного соглашения», — сказал он на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Японии Такеси Ивая.

Как отмечает агентство, президент США Дональд Трамп подталкивает Киев принять план, который он разработал с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске. Согласно этому плану, Россия вернет небольшие территории на севере, а Украина уступит более крупные территории Донбасса.

До этого Трамп заявил, что украинский лидер может «почти сразу» завершить конфликт с РФ, если признает Крым российским и откажется от вступления в НАТО.

Ранее глава РФПИ рассказал об ожиданиях от встречи Трампа с Зеленским.