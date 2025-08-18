На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Глава МИД Германии призвал усилить давление на Россию

Глава МИД ФРГ призвал усилить давление на РФ перед встречей Трампа и Зеленского
true
true
true
close
Global Look Press

Министр иностранных дел Германии Йохан Вадепуль в преддверии встречи президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа призвал усилить давление на Россию, включая увеличение помощи Украине, чтобы заставить Москву пойти на уступки ради «справедливого и прочного мира». Об этом он заявил во время выступления в Токио, передает Reuters.

«Вероятно, не будет преувеличением сказать, что весь мир смотрит на Вашингтон. Надежные гарантии безопасности имеют решающее значение, поскольку Украина должна быть в состоянии эффективно защищать себя даже после прекращения огня и заключения мирного соглашения», — сказал он на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Японии Такеси Ивая.

Как отмечает агентство, президент США Дональд Трамп подталкивает Киев принять план, который он разработал с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске. Согласно этому плану, Россия вернет небольшие территории на севере, а Украина уступит более крупные территории Донбасса.

До этого Трамп заявил, что украинский лидер может «почти сразу» завершить конфликт с РФ, если признает Крым российским и откажется от вступления в НАТО.

Ранее глава РФПИ рассказал об ожиданиях от встречи Трампа с Зеленским.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами