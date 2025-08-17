Зеленский назвал согласие США на гарантии безопасности для Украины значимым изменением

Готовность США совместно с ЕС разработать гарантии безопасности для Киева является значимым шагом. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в Киеве, трансляцию которого вел телеканал «Украина 24».

«Америка соглашается работать с Европой над гарантиями безопасности — это существенное изменение. Мы благодарны Соединенным Штатам и президенту за такой подход», — подчеркнул Зеленский.

При этом он отметил отсутствие деталей реализации.

«Наша главная задача — создать работающий на практике механизм, как статья 5 НАТО», — добавил он.

Также Зеленский заявил, что вступление в Евросоюз является частью системы гарантий безопасности для страны.

Как сообщил спецпредставитель американского президента Стив Уиткофф, США и Россия договорились о гарантиях безопасности для Украины. По его словам, президент РФ также согласился «законодательно закрепить» в рамках потенциального мирного соглашения, что Россия «не будет входить» на какую-либо другую территорию, на Украине или в других странах Европы.

Ранее Марко Рубио уточнил позицию США по передаче всего Донбасса под контроль России.