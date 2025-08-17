На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский назвал согласие США на гарантии безопасности для Украины значимым изменением

Зеленский назвал значимым шагом готовность США разработать гарантии безопасности
Thomas Peter/Reuters

Готовность США совместно с ЕС разработать гарантии безопасности для Киева является значимым шагом. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в Киеве, трансляцию которого вел телеканал «Украина 24».

«Америка соглашается работать с Европой над гарантиями безопасности — это существенное изменение. Мы благодарны Соединенным Штатам и президенту за такой подход», — подчеркнул Зеленский.

При этом он отметил отсутствие деталей реализации.

«Наша главная задача — создать работающий на практике механизм, как статья 5 НАТО», — добавил он.

Также Зеленский заявил, что вступление в Евросоюз является частью системы гарантий безопасности для страны.

Как сообщил спецпредставитель американского президента Стив Уиткофф, США и Россия договорились о гарантиях безопасности для Украины. По его словам, президент РФ также согласился «законодательно закрепить» в рамках потенциального мирного соглашения, что Россия «не будет входить» на какую-либо другую территорию, на Украине или в других странах Европы.

Ранее Марко Рубио уточнил позицию США по передаче всего Донбасса под контроль России.

Переговоры о мире на Украине
