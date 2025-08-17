На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Рубио заявил, что решение по требованиям России должна принимать Украина

Рубио: США не будут принимать или отклонять требования России вместо Украины
true
true
true
close
Kent Nishimura/Reuters

Власти Соединенных Штатов не будут принимать или отклонять требования России, это должна сделать Украина. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу ABC.

«Мы никогда не говорили, что в результате встречи будет достигнуто соглашение, потому что украинцев там не было», — заявил он.

Госсекретарь добавил, что США и представители западных стран не являются сторонами конфликта на Украине, посколько противостояние ведется между Россией и Украиной, а не Амрикой.

Он добавил, что есть вероятность того, что мирного соглашения не получится достичь.

Рубио подчеркнул, что американская сторона не хочет вводить санкции против России, поскольку это будет означать окончание переговоров по достижению мира на Украине. Госсекретарь подчеркнул, что при введении санкций возможность усадить стороны конфликта за стол переговоров резко сократится.

Ранее Трамп отказался от общей встречи с Зеленским и европейскими лидерами.

