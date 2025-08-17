Европа хочет прекращение огня на Украине до политического решения

ЕС продолжает настаивать на полном прекращении огня на Украине до политического решения конфликта. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на экстренной совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Брюсселе, передает ТАСС.

Таким образом она прокомментировала отказ США требовать от РФ «немедленного перемирия» до достижения политического урегулирования.

«Не так важен термин, то, как вы это называете — прекращение огня или урегулирование, важно, чтобы» бои прекратились, «и у этого должны быть жесткие временные сроки», — подчеркнула фон дер Ляйен.

В воскресенье «Би-би-си» сообщало, что до недавнего времени «коалиция желающих» настаивала на необходимости прекращения огня как предпосылки для переговоров, но эта точка зрения может измениться. По итогам последней встречи стран-членов до саммита на Аляске в заявлении говорилось, что «содержательные переговоры могут происходить только в контексте прекращения огня или длительного и значительного прекращения боевых действий». Но после встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа последний заявил, что предпочитает переход к долгосрочному миру без временного прекращения огня.

Ранее Киев предостерегли от прекращения огня без мирного соглашения.