На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Европа хочет прекращение огня на Украине до политического решения

Фон дер Ляйен: ЕС настаивает на прекращении огня до политического решения
true
true
true
close
Marko Djurica/Reuters

ЕС продолжает настаивать на полном прекращении огня на Украине до политического решения конфликта. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на экстренной совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Брюсселе, передает ТАСС.

Таким образом она прокомментировала отказ США требовать от РФ «немедленного перемирия» до достижения политического урегулирования.

«Не так важен термин, то, как вы это называете — прекращение огня или урегулирование, важно, чтобы» бои прекратились, «и у этого должны быть жесткие временные сроки», — подчеркнула фон дер Ляйен.

В воскресенье «Би-би-си» сообщало, что до недавнего времени «коалиция желающих» настаивала на необходимости прекращения огня как предпосылки для переговоров, но эта точка зрения может измениться. По итогам последней встречи стран-членов до саммита на Аляске в заявлении говорилось, что «содержательные переговоры могут происходить только в контексте прекращения огня или длительного и значительного прекращения боевых действий». Но после встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа последний заявил, что предпочитает переход к долгосрочному миру без временного прекращения огня.

Ранее Киев предостерегли от прекращения огня без мирного соглашения.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами