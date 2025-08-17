На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Японии назвали саммит на Аляске «худшим сценарием» для Украины

Эксперт Абиру: встреча на Аляске прошла в выгодном для России формате
true
true
true

Саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске создал предпосылки для двусторонних договоренностей в ущерб интересам Украины. Такое мнение в интервью телеканалу NHK высказал японский эксперт-русист Тайсукэ Абиру.

По оценке старшего сотрудника Фонда мира Сасакавы, переговоры 15 августа велись «в заданном Россией ключе» без существенных уступок с ее стороны. Главным негативным фактором для Киева он назвал формат встречи без участия украинской делегации.

«Сам факт личной встречи президентов без Украины был худшим сценарием для Киева. Впереди его ждет жесткое развитие событий. Для США приоритетом является Азия, а не Украина. Эта расстановка повлияла на итоги саммита», — сказал он.

Очные переговоры президентов РФ и США прошли на Аляске 15 августа. Встреча завершилась заявлениями глав государств о «существенном прогрессе» в процессе урегулирования конфликта на Украине. При этом никаких соглашений по итогам саммита подписано не было.

Ранее в Турции заявили, что на Западе вызвал тревогу радушный прием Путина на Аляске.

Все новости на тему:
Встреча Путина и Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами