В Японии назвали саммит на Аляске «худшим сценарием» для Украины

Эксперт Абиру: встреча на Аляске прошла в выгодном для России формате

Саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске создал предпосылки для двусторонних договоренностей в ущерб интересам Украины. Такое мнение в интервью телеканалу NHK высказал японский эксперт-русист Тайсукэ Абиру.

По оценке старшего сотрудника Фонда мира Сасакавы, переговоры 15 августа велись «в заданном Россией ключе» без существенных уступок с ее стороны. Главным негативным фактором для Киева он назвал формат встречи без участия украинской делегации.

«Сам факт личной встречи президентов без Украины был худшим сценарием для Киева. Впереди его ждет жесткое развитие событий. Для США приоритетом является Азия, а не Украина. Эта расстановка повлияла на итоги саммита», — сказал он.

Очные переговоры президентов РФ и США прошли на Аляске 15 августа. Встреча завершилась заявлениями глав государств о «существенном прогрессе» в процессе урегулирования конфликта на Украине. При этом никаких соглашений по итогам саммита подписано не было.

Ранее в Турции заявили, что на Западе вызвал тревогу радушный прием Путина на Аляске.