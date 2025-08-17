В Италии подтвердили участие Мелони во встрече Трампа и Зеленского

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони отправится в Соединенные Штаты для встречи с американским лидером Дональдом Трампом и его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщили в канцелярии премьер-министра.
По данным Sky News, приглашение представителям ЕС направил президент США.
Помимо этого, свое участие подтвердили председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь Марк Рютте и канцлер Германии Фридрих Мерц.
Кроме того, участие в переговорах планирует принять президент Франции Эммануэль Макрон.
До этого газета The Guardian писала, что лидеры стран — участниц Евросоюза из «коалиции желающих» проведут дистанционную конференцию с Зеленским до его переговоров с американским лидером. В ходе встречи, по данным журналистов, представители «коалиции желающих» попытаются защитить «мирное соглашение, которое не будет вознаграждать Россию за ее агрессию».
