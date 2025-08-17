На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Италии подтвердили участие Мелони во встрече Трампа и Зеленского

Премьер-министр Италии Мелони поедет в США на переговоры Трампа и Зеленского
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони отправится в Соединенные Штаты для встречи с американским лидером Дональдом Трампом и его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщили в канцелярии премьер-министра.

По данным Sky News, приглашение представителям ЕС направил президент США.

Помимо этого, свое участие подтвердили председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь Марк Рютте и канцлер Германии Фридрих Мерц.

Кроме того, участие в переговорах планирует принять президент Франции Эммануэль Макрон.

До этого газета The Guardian писала, что лидеры стран — участниц Евросоюза из «коалиции желающих» проведут дистанционную конференцию с Зеленским до его переговоров с американским лидером. В ходе встречи, по данным журналистов, представители «коалиции желающих» попытаются защитить «мирное соглашение, которое не будет вознаграждать Россию за ее агрессию».

Ранее СМИ назвали причину отказа Зеленского от условий России.

