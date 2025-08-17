На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Фон дер Ляйен и Зеленский проведут экстренную пресс-конференцию в Брюсселе

В Брюсселе пройдет внеплановая пресс-конференция фон дер Ляйен и Зеленского
true
true
true
close
vonderleyen/Twitter

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Украины Владимир Зеленский объявили о проведении в Брюсселе экстренной совместной пресс-конференции в воскресенье. Об этом сообщили в пресс-службе ЕК.

Мероприятие состоится в 14:30 по местному времени (15:30 мск).

Фон дер Ляйен ранее сообщала в соцсети X, что Зеленский прибудет в Брюссель для участия вместе с ней в телеконференции «коалиции желающих». Этот визит до утра воскресенья не был отражен в официальных планах Еврокомиссии.

Как написал Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, в Вашингтон также намерены приехать генсек НАТО Марк Рютте и президент Финляндии Александр Стубб, которые могут присоединиться к Зеленскому на встрече в Белом доме. Позже в Североатлантическом альянсе подтвердили участие Рютте.

Газета The Guardian писала, что лидеры стран — участниц Евросоюза из «коалиции желающих» проведут дистанционную конференцию с главой Украины до его переговоров с американским лидером.

Ранее СМИ назвали причину отказа Зеленского от условий России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами