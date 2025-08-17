Фон дер Ляйен и Зеленский проведут экстренную пресс-конференцию в Брюсселе

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Украины Владимир Зеленский объявили о проведении в Брюсселе экстренной совместной пресс-конференции в воскресенье. Об этом сообщили в пресс-службе ЕК.

Мероприятие состоится в 14:30 по местному времени (15:30 мск).

Фон дер Ляйен ранее сообщала в соцсети X, что Зеленский прибудет в Брюссель для участия вместе с ней в телеконференции «коалиции желающих». Этот визит до утра воскресенья не был отражен в официальных планах Еврокомиссии.

Как написал Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, в Вашингтон также намерены приехать генсек НАТО Марк Рютте и президент Финляндии Александр Стубб, которые могут присоединиться к Зеленскому на встрече в Белом доме. Позже в Североатлантическом альянсе подтвердили участие Рютте.

Газета The Guardian писала, что лидеры стран — участниц Евросоюза из «коалиции желающих» проведут дистанционную конференцию с главой Украины до его переговоров с американским лидером.

