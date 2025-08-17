На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Дочь Келлога потребовала наказать отдавшего приказ расстилать ковровую дорожку Путину

Дочь Келлога призвала наказать отдавшего приказ расстилать красную дорожку Путину
true
true
true
close
Kevin Lamarque/Reuters

Человек, отдавший приказ военнослужащим США расстелить красную ковровую дорожку перед президентом России Владимиром Путиным, должен понести за это ответственность. Об этом на странице в соцсети Х заявила Меган Моббс – дочь спецпосланника США по Украине Кита Келлога.

По словам Моббс, такое развитие событий неприемлемо, особенно когда дорожку расстилают военные.

«Американские солдаты в форме не должны были расстилать красный ковер для одного из наших главных противников. Точка. Это ужасное решение, и тот, кто его принял, должен понести ответственность», — написала она.

До этого федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц выразил недовольство тем, с какими почестями встретили президента России Владимира Путина во время саммита на Аляске.

15 августа на объединенной военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже (Аляска) состоялся саммит Путина и Трампа.

Президент США лично встретил российского лидера. Когда Путин приближался к Трампу по красной дорожке, президент США несколько раз похлопал в ладоши, приветствуя прибытие российского лидера на американскую землю впервые за последние 10 лет. Главы государств обменялись рукопожатием и вместе направились к лимузину Трампа.

Ранее в России объяснили смысл пролета американских истребителей над Путиным и Трампом.

