Премьер Италии может присоединиться ко встрече Трампа и Зеленского в Белом доме

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони планирует присоединиться ко встрече президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, которая состоится в Вашингтоне 18 августа. Об этом сообщила итальянская газета Il Fatto Quotidiano.

Издание считает, что Мелони хочет продемонстрировать свою роль в урегулировании ситуации на Украине, отличающуюся от роли других европейских лидеров.

По данным Das Bild, правительства немецкого канцлера Фридриха Мерца, президента Франции Эммануэля Макрона и британского премьера Кира Стармера 17 августа примут решение о том, поедут ли лидеры этих стран в США на встречу Зеленского и Трампа. По словам источников издания, страны Запада намерены скоординировать свои действия, чтобы избежать демонстративной встречи. Однако пока они даже не получили на нее официального приглашения.

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук считает, что президент Украины будет идти на различные хитрости во время встречи с Трампом для сохранения власти. Он отметил, что Зеленский уже не может представлять украинцев в вопросах достижения мира.

Ранее СМИ назвали возможную дату саммита Трампа, Путина и Зеленского.