На Украине раскрыли значение совместной поездки Трампа и Путина на Аляске

Дубинский: совместная поездка Путина и Трампа говорит о высоком уровне доверия
Pool/Reuters

Поездка президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в одном автомобиле на Аляске свидетельствует о высоком уровне доверия между лидерами. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене.

«Поездка Путина в одном автомобиле с Трампом говорит лучше всех рукопожатий и пресс-конференций. Этим людям по пути», — написал он.

16 августа газета The Wall Street Journal написала, что Путин нарушил традицию передвигаться за рубежом на своей машине, пересев в лимузин Трампа на Аляске. По ее данным, предложение о совместной поездке к месту переговоров на бронированном Cadillac One по прозвищу The Beast («Зверь») поступило от главы Белого дома после совместного фотографирования.

15 августа Путин и Трамп провели переговоры на Аляске. Встреча на базе Эльмендорф-Ричардсон в формате «три на три» с участием министров продлилась 2 часа 45 минут. Основной темой стало урегулирование конфликта на Украине. После этого президенты провели совместную пресс-конференцию, на которой журналистам не дали задать ни одного вопроса. Российский лидер пригласил своего американского коллегу в Россию для повторной встречи. Однако никаких подробностей и конкретики о договоренностях не было.

Ранее на Аляске в принтере отеля нашли секретные документы о встрече Путина и Трампа.

