Политолог заявил, что Трамп может надавить на противников мира на Украине

Политолог Барраган: Трамп может ввести пошлины для противников мира на Украине
Kevin Lamarque/Reuters

Нельзя исключать возможности мер давления со стороны президента США Дональда Трампа на противников мира на Украине. Об этом заявил РИА Новости эксперт по геополитическим вопросам Пабло Барраган.

«Я думаю, что Трамп не будет сомневаться по поводу введения пошлин против стран атлантического альянса, которые будут возражать против мира между Россией и Украиной», — сообщил он.

Барраган добавил, что Европа хочет продолжение конфликта России и Украины для увеличения экспорта вооружений.

15 августа Путин и Трамп провели переговоры на Аляске. Встреча на базе Эльмендорф-Ричардсон в формате «три на три» с участием министров продлилась 2 часа 45 минут. Основной темой стало урегулирование конфликта на Украине. После этого президенты провели совместную пресс-конференцию, на которой журналистам не дали задать ни одного вопроса. Американского лидера пригласили посетить Россию с ответным визитом. На данный момент информации о датах новой встречи лидеров информации нет.

Ранее Трамп предложил альтернативу НАТО для гарантий безопасности Украины.

