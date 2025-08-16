В Израиле назвали условия для сделки по Газе

В канцелярии Нетаньяху назвали пять условий для сделки по Газе

Израиль готов заключить соглашение по урегулированию ситуации в секторе Газа только при условии одновременного освобождения всех удерживаемых заложников и выполнения еще нескольких условий. Об этом заявила канцелярия премьер-министра израильского государства Биньямина Нетаньяху, передает ТАСС.

«Израиль готов рассмотреть соглашение только при условии освобождения всех заложников одновременно и в рамках израильских принципов завершения войны», — сказано в сообщении.

Уточняется, что они включают полное разоружение ХАМАС, демилитаризацию сектора Газа, установление израильского контроля над безопасностью в анклаве, а также создание альтернативного гражданского управления, которое будет готово жить в мире с Израилем.

До этого ХАМАС заявил о готовности вывести свои вооруженные формирования из сектора Газа в обмен на отвод израильских войск. При этом палестинское движение потребовало заключения письменного соглашения, которое бы содержало международные гарантии прекращения боевых действий.

8 августа кабинет безопасности Израиля одобрил план премьер-министра страны по установлению контроля израильской армии над сектором Газа.

Ранее в Новой Зеландии заявили, что Нетаньяху «сошел с ума».