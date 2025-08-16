На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Израиле назвали условия для сделки по Газе

В канцелярии Нетаньяху назвали пять условий для сделки по Газе
true
true
true
close
Amir Cohen/Reuters

Израиль готов заключить соглашение по урегулированию ситуации в секторе Газа только при условии одновременного освобождения всех удерживаемых заложников и выполнения еще нескольких условий. Об этом заявила канцелярия премьер-министра израильского государства Биньямина Нетаньяху, передает ТАСС.

«Израиль готов рассмотреть соглашение только при условии освобождения всех заложников одновременно и в рамках израильских принципов завершения войны», — сказано в сообщении.

Уточняется, что они включают полное разоружение ХАМАС, демилитаризацию сектора Газа, установление израильского контроля над безопасностью в анклаве, а также создание альтернативного гражданского управления, которое будет готово жить в мире с Израилем.

До этого ХАМАС заявил о готовности вывести свои вооруженные формирования из сектора Газа в обмен на отвод израильских войск. При этом палестинское движение потребовало заключения письменного соглашения, которое бы содержало международные гарантии прекращения боевых действий.

8 августа кабинет безопасности Израиля одобрил план премьер-министра страны по установлению контроля израильской армии над сектором Газа.

Ранее в Новой Зеландии заявили, что Нетаньяху «сошел с ума».

Все новости на тему:
Война в Газе
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами