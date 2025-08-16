Мерц признал ведущую роль США в урегулировании украинского конфликта

Мерц: решающую роль в урегулировании на Украине играют США, а не Европа

США играют ключевую роль в урегулировании украинского конфликта. Об этом сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью телеканалу ZDF, отметив ограниченные возможности Европы.

По словам Мерца, хотя переговоры с участием европейцев продолжатся 19 августа, Вашингтон остается главной силой, способной влиять на Москву через санкции или военное давление. Канцлер подчеркнул: трехсторонняя встреча Дональда Трампа, Владимира Зеленского и Владимира Путина с последующим соглашением ценнее временного перемирия. Он также упомянул готовность РФ к диалогу вдоль линии соприкосновения, но предупредил о необходимости детальных консультаций.

«Сплоченность Европы важна, но решающую роль пока играют США. Мы не должны переоценивать себя», — сказал он.

Также Мерц отмечал, что Европа непоколебима в поддержке мирного урегулирования конфликта на Украине.

До этого лидеры Европейского союза заявили, что готовы работать с президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским над проведением саммита Россия — США — Украина.

Ранее канцлер Германии созвал совещание кабмина после разговора с Трампом.