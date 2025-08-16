Макрон заявил о привычке России «не выполнять обязательства»

Россия «не выполняет международные обязательства». Об этом написал президент Франции Эммануэль Макрон на платформе X, комментируя итоги саммита в Анкоридже.

В посте, посвященном переговорам Владимира Путина и Дональда Трампа, французский лидер подчеркнул необходимость извлечь уроки из опыта последних трех десятилетий. Макрон указал, что мир на Украине требует «незыблемых гарантий безопасности», для выработки которых «коалиция желающих» проведет срочную встречу при участии США.

«Крайне важно извлечь все уроки из устоявшейся тенденции России не выполнять собственные обязательства», — сказал он.

Новая встреча «коалиции желающих» пройдет в воскресенье, 17 августа, в онлайн-формате. По имеющейся информации, видеоконференция начнется в 15:00 (16:00 мск). Председателями на ней будут премьер Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и Эммануэль Макрон. Речь пойдет о «дальнейших этапах в рамках дискуссии о мире на Украине».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала «коалиции желающих» не забыть на встречу салфетки.

Ранее Путин напомнил, что должно войти в основу урегулирования по Украине.