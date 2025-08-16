Путин заявил, что разговор на Аляске приближает к нужным решениям

Разговор на Аляске с лидером США Дональдом Трампом приближает к нужным решениям. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по итогам российско-американской встречи в Анкоридже.

По словам главы государства, визит был своевременным и весьма полезным.

«Мы поговорили практически по всем направлениям нашего взаимодействия, но прежде всего, конечно, говорили о возможном разрешении украинского кризиса на справедливой основе», — уточнил Путин.

Он отметил, что на встрече с Трампом была возможность спокойно детально изложить позицию России относительно ситуации на Украине.

«Разговор был очень откровенным, содержательным, и, на мой взгляд, это приближает нас к нужным решениям», — сообщил президент РФ.

В пятницу лидеры России и США впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске и завершился заявлениями президентов о «существенном прогрессе», но без подписания соглашений. Трамп и Путин обсуждали ключевые вопросы: прекращение конфликта на Украине, перспективы контроля над ядерными вооружениями и восстановление двусторонних контактов в экономике и в сфере безопасности. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее депутат Рады заявил, что достижению мира на Украине мешает Зеленский.