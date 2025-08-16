На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мерц заявил о поддержке ЕС мирных усилий США на Украине

Мерц: Украина может рассчитывать на непоколебимую солидарность Европы
Fabrizio Bensch/Reuters

Европа непоколебима в поддержке мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в социальной сети X, одобрив посреднические усилия президента США Дональда Трампа.

По словам Мерца, европейские лидеры приветствуют действия американской администрации, направленные на достижение устойчивого мира. Канцлер подчеркнул, что безопасность Украины остается неотъемлемым элементом европейской безопасности.

До этого лидеры Европейского союза заявили, что готовы работать с президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским над проведением саммита Россия — США — Украина.

15 августа Владимир Путин и Дональд Трамп впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске близ города Анкоридж и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания мирных соглашений. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее депутат Рады заявил, что достижению мира на Украине мешает Зеленский/

