Зеленский сообщил о координации позиции с европейскими лидерами

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что после разговора с президентом США Дональдом Трампом дополнительно скоординировал позиции с европейскими лидерами.



«Позиции очевидны. Надо достичь реального мира, который будет длительным, а не станет еще одной паузой между российскими вторжениями. Надо как можно быстрее... прекратить огонь как на поле боя, так и в небе и против нашей портовой инфраструктуры», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам Зеленского, в разговоре с Трампом он сказал о том, что нужно усилить санкции против РФ, если не будет трехсторонней встречи или если Москва «будет уклоняться от честного окончания войны».

Надо надежно и долгосрочно гарантировать безопасность при участии Европы и США, а все вопросы, которые важны для Украины, должны обсуждаться с ее участием, заключил он.

До этого Bloomberg сообщил, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с украинским лидером подтвердил, что Россия требует вывода украинских войск из Донбасса.

Ранее Трамп обсудил с лидерами ЕС гарантии Украине по формату 5-й статьи НАТО.