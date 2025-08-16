ЕС назвал требования к урегулированию по Украине после встречи Трампа и Путина

Лидеры ЕС заявили о готовности работать с Зеленским над проведением саммита с РФ

Лидеры Европейского союза готовы работать с президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским над проведением саммита Россия — США — Украина. Об этом говорится в заявлении восьми лидеров, опубликованном Еврокомиссией после встречи Трампа с российским лидером Владимиром Путиным.

В документе говорится, что по замыслу Трампа, следующим шагом должны стать переговоры с участием Зеленского.

«Мы также готовы работать с президентом Трампом и президентом Зеленским над проведением трехстороннего саммита при поддержке Европы», — подчеркнули лидеры стран ЕС.

Политики добавили, что Украина после завершения конфликта должна получить «надежные гарантии безопасности», а ее вооруженные силы и контакты с другими странами не должны подвергаться никаким притеснениям. Также европейские руководители настаивают на том, что Россия не имеет права накладывать вето на курс Украины на вступление в Европейский союз и НАТО.

В заявлении говорится, что ЕС продолжит ужесточать санкции и расширять экономические меры, чтобы оказывать давление на военную экономику Российской Федерации до тех пор, «пока не будет достигнут справедливый и прочный мир».

15 августа Путин и Трамп впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске близ города Анкоридж и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания мирных соглашений. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России допустили, что новая встреча Путина и Трампа состоится в скором времени.