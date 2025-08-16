Сенатор Пушков оценил переговоры Путина и Трампа на Аляске

Пушков: переговоры Путина и Трампа на Аляске могут стать поворотом

Сенатор Алексей Пушков заявил, что переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске могут стать поворотным моментом как в отношениях России и США, так и в урегулировании украинского кризиса. Его процитировал ТАСС.

Он отметил, что встреча проходила в конструктивном ключе, имела стратегический характер и затрагивала не только украинский вопрос, но и темы европейской и глобальной безопасности, а также двусторонних отношений.

Пушков добавил, что высокая оценка переговоров, которую дал Трамп, свидетельствует о содержательности обсуждений и взаимопонимании между сторонами.

15 августа на Аляске Путин и Трамп провели переговоры в узком формате. Они говорили почти три часа в присутствии глав внешнеполитических ведомств и своих помощников. Одной из главных тем переговоров стало урегулирование украинского кризиса.

По словам американского лидера, в ходе переговоров мирного урегулирования по Украине достичь не удалось, однако существуют значительные шансы добиться урегулирования в будущем.

Путин в свою очередь заявил о намерении завершить конфликт на Украине чем быстрее, тем лучше.

В общей сложности визит Путина в город Анкоридж продлился около пяти часов. После общения с Трампом президент РФ посетил участок «Союзники в годы Второй мировой войны» на национальном военном кладбище Форт-Ричардсон, а также подарил православной церкви на Аляске икону Германа Аляскинского, покровителя Америки.

Ранее Трамп назвал переговоры с Путиным на Аляске замечательными и крайне успешными.