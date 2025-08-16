МИД Венгрии связал безопасность в мире с диалогом между Россией и США

Сийярто: мир становится безопаснее, пока существует диалог между РФ и США

Пока между Россией и США идет диалог на высоком уровне, мир становится безопаснее. Такое мнение высказал венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Мир становится безопаснее до тех пор, пока существует российско-американский диалог на высоком уровне, поэтому саммит должен быть честью для двух президентов», — написал он.

Саммит на Аляске доказал, что решение конфликта на Украине находится не на поле боя, а за столом переговоров. Мира можно достичь только путем переговоров, диалога и поддержания дипломатических каналов открытыми, подчеркнул Сийярто.

«Мы, венгры, занимаем эту позицию уже три с половиной года, в отличие от Брюсселя и европейских политиков, выступающих за войну», — заключил глава МИД страны.

Накануне вечером президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсуждали ключевые вопросы: прекращение конфликта на Украине, перспективы контроля над ядерными вооружениями и восстановление двусторонних контактов в экономике и безопасности. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».ы

Ранее Трамп созвонился с Зеленским после саммита с Путиным.