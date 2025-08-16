На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

МИД Венгрии связал безопасность в мире с диалогом между Россией и США

Сийярто: мир становится безопаснее, пока существует диалог между РФ и США
true
true
true
close
Global Look Press

Пока между Россией и США идет диалог на высоком уровне, мир становится безопаснее. Такое мнение высказал венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Мир становится безопаснее до тех пор, пока существует российско-американский диалог на высоком уровне, поэтому саммит должен быть честью для двух президентов», — написал он.

Саммит на Аляске доказал, что решение конфликта на Украине находится не на поле боя, а за столом переговоров. Мира можно достичь только путем переговоров, диалога и поддержания дипломатических каналов открытыми, подчеркнул Сийярто.

«Мы, венгры, занимаем эту позицию уже три с половиной года, в отличие от Брюсселя и европейских политиков, выступающих за войну», — заключил глава МИД страны.

Накануне вечером президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсуждали ключевые вопросы: прекращение конфликта на Украине, перспективы контроля над ядерными вооружениями и восстановление двусторонних контактов в экономике и безопасности. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».ы

Ранее Трамп созвонился с Зеленским после саммита с Путиным.

Все новости на тему:
Встреча Путина и Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами