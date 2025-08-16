В Совфеде заявили, что Европе и Украине надо искать пути сближения с Россией

Джабаров: Европе и Украине надо искать сближения с РФ для завершения конфликта

Европе и Украине для урегулирования российско-украинского конфликта необходимо искать пути сближения с Россией. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире телеканала «Россия-24», комментируя переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

«Европейцам есть о чем задуматься. И, в принципе, если они реально хотят прекратить конфликт, а тем более, если это хочет Украина, в чем, к сожалению, я сомневаюсь, то надо идти и искать пути сближения», — сказал он.

Результаты встречи лидеров двух стран сенатор считает большим прогрессом для двусторонних отношений РФ и США.

Переговоры Путина и Трампа прошли накануне. По их итогам никаких соглашений подписано не было.

До этого телеканал Fox News со ссылкой на источник в окружении Трампа сообщил, что следующая встреча на высшем уровнем между Россией и США по урегулированию конфликта на Украине может привести к миру.

Ранее сообщалось о предварительном соглашении по прекращению огня на Украине.