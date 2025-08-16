На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Совфеде заявили, что Европе и Украине надо искать пути сближения с Россией

Джабаров: Европе и Украине надо искать сближения с РФ для завершения конфликта
true
true
true
close
Нина Зотина/РИА Новости

Европе и Украине для урегулирования российско-украинского конфликта необходимо искать пути сближения с Россией. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире телеканала «Россия-24», комментируя переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

«Европейцам есть о чем задуматься. И, в принципе, если они реально хотят прекратить конфликт, а тем более, если это хочет Украина, в чем, к сожалению, я сомневаюсь, то надо идти и искать пути сближения», — сказал он.

Результаты встречи лидеров двух стран сенатор считает большим прогрессом для двусторонних отношений РФ и США.

Переговоры Путина и Трампа прошли накануне. По их итогам никаких соглашений подписано не было.

До этого телеканал Fox News со ссылкой на источник в окружении Трампа сообщил, что следующая встреча на высшем уровнем между Россией и США по урегулированию конфликта на Украине может привести к миру.

Ранее сообщалось о предварительном соглашении по прекращению огня на Украине.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами